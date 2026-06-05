La temporada de huracanes del Pacífico oriental ya tiene su primera tormenta con nombre. Se trata de la tormenta tropical Amanda, sistema que se formó en aguas abiertas del océano y que, según los expertos, podría dar inicio a una temporada activa.

Si bien Amanda no representa una amenaza directa para las zonas pobladas, expertos vigilan de cerca otros sistemas que podrían desarrollarse cerca de México y convertirse en huracanes.

Donde se encuentra ahora la tormenta tropical Amanda

De acuerdo con expertos de AccuWeather, Amanda se formó a unos 2,400 kilómetros al suroeste de la península de Baja California, en México.

El sistema se ubica aproximadamente a mitad de camino entre México y Hawái y, por el momento, no se espera que afecte áreas terrestres ni que represente un riesgo para la población, aunque detallan que existe un leve riesgo de que se fortalezca y se convierta en el primer huracán de la temporada.

No obstante, los especialistas prevén que Amanda continúe desplazándose hacia el noroeste durante los próximos días, avanzando sobre aguas frías que limitarán su fortalecimiento.

Amanda inauguró la temporada de huracanes. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Qué zonas podrían estar en peligro

Los expertos no centran ahora mismo su preocupación en Amanada sino en dos áreas de desarrollo tropical ubicadas cerca de las costas de Centroamérica y del Pacífico mexicano.

Según los pronósticos, esas perturbaciones tendrán mejores condiciones para fortalecerse entre el fin de semana e inicios de la semana próxima.

Las zonas que deben seguir de cerca la evolución de estos sistemas son

La costa suroeste de México

Regiones costeras del Pacífico mexicano

Sectores de Centroamérica cercanos al océano Pacífico

Expertos alertaron por una temporada de huracanes intensa

Los pronósticos de AccuWeather anticipan una temporada particularmente intensa en el Pacífico oriental durante 2026.

Se proyectan entre

17 y 22 tormentas con nombre

9 a 13 huracanes

Al menos seis sistemas con impacto en el oeste de México o en Centroamérica