El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada un frente de tormentas que afectará a 5 provincias del interior del país. Las lluvias comenzarán este lunes y se extenderán hasta el viernes, acompañadas por ráfagas de viento que alcanzarán los 70 km/h. El organismo meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal a las provincias de San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. El fenómeno llegará durante la noche del lunes 2, con fuertes vientos sentido norte que podrían alcanzar los 70 km/h y con abundante caída de agua que sumaría hasta 20 milímetros. Según informó el SMN, el mal tiempo se extenderá hasta la noche del jueves 5, con tormentas fuertes durante más de tres días consecutivos en toda la región. Además, no se descartan algunos chaparrones aislados durante la madrugada del viernes. El Servicio Meteorológico anticipó que las tormentas llegarán a la provincia de Buenos Aires este domingo 1° de marzo. Las precipitaciones comenzarán en el sur y avanzarán de manera progresiva hacia el norte y el este, afectando distintas localidades. Se espera que el mal tiempo alcance al AMBA durante la mañana del jueves. El organismo publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: