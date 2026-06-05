Conagua mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Pacífico que podrían evolucionar a ciclones tropicales en los próximos días.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) encendió las alertas por la formación de dos zonas de baja presión frente a las costas del Pacífico mexicano. Los sistemas presentan potencial de desarrollo ciclónico y podrían provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizadas y fuertes rachas de viento en distintas regiones del país.

El monitoreo más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra que una de las zonas de baja presión se ubica frente a las costas de Guerrero y Michoacán, mientras que otra podría formarse en los próximos días frente a Chiapas.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre dichos fenómenos debido a que las condiciones atmosféricas favorecen su evolución durante la primera semana de junio, en plena temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico.

Se aproxima el diluvio del mes: Conagua detecta dos zonas con potencial ciclónico frente a las costas mexicanas

Según el reporte oficial, una zona de baja presión se localiza frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Actualmente registra un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

No obstante, el pronóstico indica que la probabilidad aumenta hasta 70% en un plazo de siete días, convirtiéndose en uno de los sistemas más vigilados por el Servicio Meteorológico Nacional. Al momento de la actualización, el fenómeno se ubicaba a 535 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y se desplazaba lentamente hacia el noreste.

Conagua mantiene bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Pacífico que podrían evolucionar a ciclones tropicales en los próximos días. Archivo.

A la par, los especialistas prevén la formación de una segunda zona de baja presión frente a las costas de Chiapas, la cual presenta una probabilidad de 50% de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días.

Lluvias intensas, granizadas y tormentas eléctricas

Aunque ninguno de los sistemas ha evolucionado todavía a ciclón tropical, las condiciones atmosféricas asociadas podrían incrementar significativamente el potencial de lluvias en diversas regiones del país.

La presencia de humedad proveniente del Pacífico favorece la formación de tormentas eléctricas, precipitaciones intensas y caída de granizo, especialmente en estados del sur y occidente mexicano.

Además, las autoridades advierten sobre rachas fuertes de viento que podrían acompañar a las tormentas más intensas, generando riesgos para la población y complicaciones en zonas urbanas. Los expertos también mantienen vigilancia sobre posibles fenómenos severos derivados de la inestabilidad atmosférica, por lo que recomiendan seguir los avisos meteorológicos oficiales.

Cuáles serán los estados más afectados

Las primeras entidades bajo observación son Chiapas, Guerrero y Michoacán, debido a la cercanía de las zonas de baja presión detectadas por Conagua. Sin embargo, conforme evolucionen las condiciones meteorológicas, las lluvias podrían extenderse a otras regiones del Pacífico mexicano y zonas del centro del país.

Ante este panorama, Protección Civil y las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y atender cualquier aviso preventivo relacionado con lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizadas y vientos fuertes.