El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras con una fuerte tormenta. Las lluvias serán intensas por tres días con hasta 27 milímetros acumulados y vientos inestables de hasta 60 kilómetros por hora. El organismo meteorológico emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal a la provincia de Salta. La tormenta llegará durante la mañana del martes 3 con vientos sentido noroeste de hasta 60 kilómetros por hora y abundante caída de agua que podría alcanzar los 12 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 18° y los 23°. El SMN informó que el mal clima se prolongará durante el miércoles 4 con chubascos. Sin embargo, durante el jueves 5 volverán las lluvias aún más intensas con 27 milímetros, vientos sudoeste y una temperatura de entre 17° y 23°. El Servicio Meteorológico informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante la mañana del martes 3. El temporal comenzará durante la madrugada y se prolongará hasta el mediodía. Las localidades afectadas serán: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: