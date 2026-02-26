El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de un frente de nubes negras con actividad eléctrica, que dará paso a una fuerte tormenta con lluvias abundantes y vientos inestables. El SMN emitió una alerta por el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de San Luis. La tormenta llegó a comienzos de esta semana, acompañada por vientos del noreste y una abundante caída de agua. Según informó el organismo, el mal tiempo se extenderá hasta la noche del viernes, con acumulados de hasta 15 milímetros. Para el resto de la semana se prevén jornadas inestables, con tormentas aisladas y chaparrones intermitentes. Además de San Luis, el Servicio Meteorológico advirtió que las tormentas también se desplazarán hacia provincias vecinas como Mendoza, Córdoba, San Juan y La Rioja. En estos distritos, la actividad eléctrica y las lluvias comenzarán este jueves por la tarde y se prolongarán hasta la noche del viernes. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: