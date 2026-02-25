El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por la llegada de intensas tormentas con lluvias por 72 horas. Las ráfagas de viento escalarán hasta los 50 kilómetros por hora y se espera fuerte actividad eléctrica. El Servicio Meteorológico emitió una alerta por el ingreso de un temporal que afectará a la provincia de San Luis. La tormenta llegará el miércoles con vientos del este de 51 kilómetros y abundante caída de agua de hasta 19 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 25° y 14°. Según informó el organismo, el clima inestable se extenderá hasta el viernes por la noche, mientras que el resto de la semana continuará con jornadas inestables y chaparrones. El organismo informó que las lluvias llegarán a Buenos Aires durante la noche del viernes 27. El temporal afectará principalmente a las localidades ubicadas al sur de la provincia como Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Pigüe, entre otros. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para CABA: