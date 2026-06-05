El clima en Argentina se mantiene con mañanas frescas de un solo dígito a pocos días del inicio del invierno. Pese a las tardes cálidas y la estabilidad climática, el Servicio Meteorológico Nacional alertó por el ingreso de una fuerte tormenta con lluvias para este fin de semana.

El diluvio se extenderá a lo largo de 72 horas y desde el SMN emitieron una alerta amarilla para las provincias por una posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento .

Dónde habrá una fuerte tormenta este fin de semana

De acuerdo con las proyecciones para esta semana, el jueves 4 de junio se perfiló como el día más complejo en materia climática, con lluvias de mayor intensidad en varias regiones y una marcada actividad eléctrica que podría extenderse durante gran parte de la jornada.

Las nubes cargadas con lluvias ingresarán durante la noche del viernes para dar paso a un fin de semana nublado y con precipitaciones constantes en estas zonas:

Provincia de Buenos Aires (incluyendo el AMBA)

La Pampa

Córdoba (especialmente el sur y sudoeste)

San Luis

La Rioja y Catamarca

Región del NOA (sectores de Salta y Tucumán con lloviznas y lluvias persistentes)

Patagonia cordillerana (Chubut, Río Negro y Neuquén), donde además de lluvias habrá nevadas importantes.

La lluvia marcará la agenda climática de todo el país.

¿Cómo serán las tormentas y el viento?

Pese a que no se espera un temporal masivo y muy fuerte, sino un evento de lluvias persistentes y continuas, el fenómeno nacional tendrá las siguientes variantes.

Intensidad y acumulados: en el centro del país (La Pampa, Córdoba, Buenos Aires) los acumulados acumulados irán desde los 20 hasta los 50 o 60 milímetros de forma localizada. Para la zona del AMBA se estiman entre 10 y 30 mm totales, lo que de igual forma lo convierte en el evento de lluvia más relevante en lo que va de junio.

Actividad eléctrica: se prevén tormentas aisladas con descargas eléctricas en sectores de Córdoba, San Luis y el noroeste bonaerense, alternando con mejoras temporarias.

Viento: los vientos soplarán de forma leve a moderada, predominantemente del sector norte y este (entre 7 y 23 km/h). Recién hacia la noche del domingo podrían intensificarse un poco las ráfagas con la consolidación del aire frío. En la zona cordillerana de la Patagonia sí se esperan vientos más intensos acompañando las nevadas.

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

El organismo informó que, tras varias semanas sin lluvias y clima seco, las lluvias volverán al sur de la provincia de Buenos Aires durante la tarde del jueves.

Conforme pasen los días, las nubes llegarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el fin de semana con temperaturas de entre 13° y 16°.

Pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene frío con destellos de sol que calientan las tardes otoñales .

El SMN informó en su pronóstico extendido del clima que el clima se mantendrá levemente nublado y con temperaturas de entre 14° y 20° durante la semana.

En la noche del sábado podrán hacerse presentes algunas lluvias provenientes del sur, mientras que para el domingo está pronosticada una tormenta con mínimas de 13°