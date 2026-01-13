En esta noticia ¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Se emplean cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

Si este martes, 13 de enero de 2026 jugaste a la Quiniela de Santa Fe, este es el espacio para estar al día: en esta cobertura en vivo iremos actualizando los resultados de cada sorteo, con todos los números ganadores del día.