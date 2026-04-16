Desde hoy, llega una nueva edición del ciclo de podcasts de Inversiones, junto a ICBC, en El Cronista “Economía al día”. El eje central es acercar el mundo de las finanzas a todas las personas ofreciendo asesoramiento de expertos en inversiones, ya sea para quienes recién empiezan o para quienes quieren mejorar su forma de invertir. Invertir dejó de ser una práctica exclusiva de especialistas. Hoy es una necesidad concreta para cualquier persona que quiera sostener o mejorar su poder adquisitivo.