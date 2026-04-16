Este miércoles, 15 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3246 (Tomates). Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la prosperidad y el crecimiento personal, sugiriendo que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados. Por otro lado, los tomates también pueden representar emociones y relaciones. Si en el sueño los tomates están frescos y vibrantes, puede indicar una conexión positiva con los demás, mientras que tomates marchitos pueden señalar conflictos o problemas en las relaciones interpersonales. En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.