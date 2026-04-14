En medio de un panorama económico con dificultades, y con la inflación en ascenso, el presidente Javier Milei cierra este martes la AmCham Summit 2026, la actividad anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. “Yo creo que una de las cosas importantes es explicar y tener claro lo que está pasando, porque cuando uno entiende y tiene un diagnóstico, es un primer paso para encontrar una solución. En ese sentido, tenemos que entender por qué dio 3,4%, por qué la inflación desde mediados del año pasado de a poco viene subiendo", dijo el Presidente al comenzar su discurso. Para fundamentar esta suba, el mandatario apuntó a dos shocks que hicieron tambalear al plan económico. “Argentina, desde mediados del año pasado, tuvo que enfrentar dos shocks de características descomunales. Desde la gran elección de Manuel (Adorni) en CABA comenzó un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente y al corazón del modelo, donde el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”, relató. Y agregó: “Argentina enfrentó una gran corrida, en cualquier momento de la historia que hubiera pasado algo así, el país habría volado por los aires. Pero no solo no voló, recibimos un fuerte respaldo en las urnas. La gente sabe del esfuerzo que se está haciendo y sabe que no quiere volver al pasado”. Sobre el segundo shock, apuntó: “En la segunda mitad del año pasado hubo una monstruosa caída de la demanda de dinero, la caída fue por el equivalente de 41 mil millones de dólares". Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el encuentro entre los referentes de la gestión libertaria con los integrantes del llamado circulo rojo tuvo lugar horas antes de la misión que encabezará Luis Caputo en Washington. “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. Hoy explicaré en AmCham”, había adelantado el mandatario en su cuenta de X. Durante la jornadas se abordaron los desafíos para fortalecer la competitividad y consolidar un entorno para la inversión. El debate se centró en sectores estratégicos como la agroindustria, la energía, la minería y la salud. AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales de la Argentina. Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”.