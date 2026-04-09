Soñar muchas veces puede ser algo más que un buen descanso. En el mundo de los juegos de azar, un sueño claro puede generar un golpe de fortuna. Especialmente, con la Quiniela y su popular participación en todas las modalidades se tradujeron muchos sueños en cifras. La tabla de los sueños surgió como una necesidad de quienes levantaban apuestas clandestinas, buscando “engañar” con el mensaje a las autoridades. En un principio, no había un significado uniforme para cada número sino que dependía de las zonas geográficas o de cada corredor de apuestas. Pero con el paso del tiempo comenzó a existir un criterio en común. La tabla del significado de los sueños es una adaptación criolla de la tabla napolitana Smorfia, que llegó a Argentina con los inmigrantes italianos. Uno por uno, el significado de cada número de la Quiniela en los sueños. 00 Huevos01 Agua02 Niño03 San Cono04 La cama05 Gato06 Perro07 Revolver08 Incendio09 Arroyo10 La Leche11 Palito12 Soldado13 La Yeta14 Borracho15 Niña Bonita16 Anillo17 Desgracia18 Sangre19 Pescado20 La Fiesta21 Mujer22 Loco23 Cocinero24 Caballo25 Gallina26 La Misa27 El Peine28 El Cerro29 San Pedro30 Santa Rosa31 La Luz32 Dinero33 Cristo34 La Cabeza35 Pajarito36 La Manteca37 El Dentista38 Piedras39 Lluvia40 El Cura41 El Cuchillo42 Zapatillas43 Balcón44 La Cárcel45 El Vino46 Tomates47 Muerto48 Muerto que habla49 La Carne50 El Pan51 Serrucho52 Madre e hijo53 El Barco54 La Vaca55 La Música56 La Caída57 El Jorobado58 Ahogado59 Las Plantas60 La Virgen61 Escopeta62 Inundación63 Casamiento64 Llanto65 El Cazador66 Lombriz67 Mordida68 Sobrinos69 Vicios70 Muerto que sueña71 Excremento72 Sorpresa73 Hospital74 Gente Negra75 El Payaso76 Las Llamas77 Pierna Mujer78 Ramera79 Ladrón80 La Bocha81 Las Flores82 La Pelea83 Mal Tiempo84 La Iglesia85 Linterna86 El Humo87 Piojos88 El Papa89 La Rata90 El Miedo91 Excusado92 El Médico93 Enamorado94 Cementerio95 Anteojos96 Marido97 Mesa98 Lavandera99 Hermano Llevar al mundo de los sueños a la búsqueda de la fortuna le da un sentido lúdico y personal a la elección de cada cifra para apostar. De todas maneras, es clave recordarte que el juego debe ser siempre una actividad recreativa y controlada. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud física, mental y financiera.