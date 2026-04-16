El gobernador Axel Kicillof llegó a Europa para participar de un encuentro de líderes progresistas de todo el mundo, pero, al arribar a Madrid, además de concretar diálogos políticos de alto nivel, mantuvo reuniones con empresarios que invierten en Argentina. En la reunión con empresarios evaluaron las perspectivas de inversión en la provincia de Buenos Aires, y el encuentro sirvió para analizar la coyuntura argentina y global “en el marco de un escenario mundial inestable”. Según pudo saber El Cronista, los inversores manifestaron preocupación por la situación del país, expectativa por el próximo ciclo del país. En medio de un debate por la dicotomía entre país industrial y país agropecuario, Kicillof resaltó que la recuperación de YPF es el eje de la oportunidad histórica de desarrollo de la Argentina. “Nosotros tenemos un régimen, no RIGI para grandes inversiones ni para medianas, sino un régimen de promoción y de expansión del proceso productivo laboral en la provincia de Buenos Aires que tiene como objetivo generar inversión, pero también generar trabajo, capacidades nuevas, encadenamientos productivos", señaló. El gobernador reconoció haberse llevado “algunas consultas para seguir trabajando”. Participaron representantes de los sectores energético, tecnológico, alimenticio, de entretenimiento y de fondos de inversión, quienes se manifestaron interesados en conocer las condiciones del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. “Llevamos más de seis años gobernando la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40% de los argentinos y representa el motor de la industria, el agro y la actividad económica de nuestro país. Hemos pasado por diferentes etapas, siempre con planificación para fortalecer la infraestructura, la educación y la salud, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior”, dijo. Además, señaló que su gobierno está “enfocado en acompañar a una población que hace frente a una crisis muy profunda ocasionada por las políticas económicas del Gobierno nacional”. En lo estrictamente político, el mandatario se reunió con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz. “Durante el encuentro se detallaron los avances en políticas laborales implementadas por ambas gestiones, como la ampliación de licencias parentales y el reconocimiento para trabajadoras particulares, entre otras”, señaló el comunicado oficial, que además destaca el reciente fallo judicial de la Suprema Corte bonaerense en torno al funcionamiento de las plataformas digitales. Por otra parte, Kicillof comentó el alcance de algunas políticas públicas argentinas aplicadas en otros períodos históricos, como la implementación del Procedimiento Preventivo de Crisis, las políticas contra el trabajo infantil, la conformación de mesas de productividad que involucraban al Ministerio de Producción, sindicatos y empresas en sectores seleccionados, y la ley de teletrabajo. La agenda del gobernador tiene como eje el encuentro mundial de líderes progresistas que se desarrollará en Barcelona, convocado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que contará con la presencia, entre otros, de Lula da Silva y Gustavo Petro. Sobre ese punto, adelantó su posición al afirmar que las “consecuencias de las decisiones que va tomando la ultraderecha en Argentina no se pueden resolver desde la provincia”, y que esas discusiones deben darse “a nivel nacional”, aunque también remarcó que se trata de “cuestiones claramente del orden internacional”. Para Kicillof, lo que está en “disputa” es “hacia dónde va el mundo”. “¿Qué es lo que va a pasar? ¿Una nueva hegemonía o un mundo nuevamente dividido en bloques, como durante la Guerra Fría? Creo que hay una oportunidad enorme para un mundo más multipolar, donde cada país no tenga que asociarse orgánica o subordinadamente a algún centro de poder”, planteó. Durante la jornada, el gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.