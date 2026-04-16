Este jueves, 16 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3042 (Zapatillas). Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hemos hecho, así como nuestra disposición para avanzar hacia nuevas experiencias. Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y seguridad en el entorno actual. Si en el sueño nos sentimos bien con ellas, puede indicar que estamos en el lugar correcto, mientras que si nos resultan incómodas, puede ser una señal de que necesitamos hacer cambios. Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: