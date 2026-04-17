El dólar presenta una cotización de 17.25 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 17 de abril de 2026, cifras que muestran que la moneda bajó un -0.09% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.26 pesos y un mínimo de 17.25 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.32%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.72%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con cinco descensos consecutivos al inicio del período. Sin embargo, se observó un ligero aumento en dos ocasiones, seguido de otra caída y una estabilización, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado. En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.41%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.83%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos que generan confianza en la moneda. El análisis de esta tendencia sugiere que el Dólar podría seguir apreciándose si las condiciones actuales se mantienen. Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".