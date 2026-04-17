ElEuro y dólar cotiza a 1.1783 USD este viernes, 17 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,02% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.93%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.23%. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda y una posible mejora en la situación económica. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 6.11%, es menor que la volatilidad anual del 6.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.