La baja de las tasas pasivas sigue sin parar, al punto que el Banco Nación, que suele ser quien marca la cancha, al ser la entidad que comanda el Ministerio de Economía, bajó la tasa al 21%, y las demás entidades le siguieron los pasos, al punto de que ya hay algunas que pagan menos del 20%. El Galicia bajó la tasa de depósitos a 30 días al 19,5%, Santander y Ciudad al 20%, Credicoop y Comafi al 21%, BBVA al 22%, ICBC al 22,5%, Hipotecario y Provincia al 23% y Macro al 24%, que pasa a ser el que más paga entre las grandes entidades.