El sur de Tucumán atraviesa la etapa final de una de las obras viales más esperadas de los últimos años ya que el Gobierno provincial avanza con la recuperación integral de la Ruta Provincial 331, una traza clave para la producción en el norte del país. Los trabajos ya alcanzaron un avance cercano al 90% y se próximamente se realizará la habilitación definitiva de uno de los corredores más importantes de la región. Asimismo, la intervención vial apunta a eliminar por completo los baches, renovar la calzada y mejorar las condiciones de seguridad en una traza que presenta un importante caudal vehicular a diario. Las obras sobre la Ruta Provincial Número 331 se desarrolla sobre un tramo de casi 15 kilómetros que conecta el municipio de Aguilares con la comuna de Alto Verde, integrando también a la localidad de Los Sarmiento. En este aspecto, la repavimentación ya fue completada en toda la extensión intervenida, con una nueva carpeta asfáltica que mejora notablemente el confort de manejo. En paralelo, se avanzó con tareas de señalización horizontal y vertical, claves para ordenar la circulación y reducir el riesgo de siniestros viales. Del mismo modo, se realizaron obras de bacheo sobre la calzada para favorecer el flujo de tráfico. En tanto, la etapa final ya fue puesta en marcha y los equipos técnicos trabajan sobre el perfilado de banquinas y las nuevas señalizaciones en los accesos, retornos y velocidades máximas permitidas en la zona de camino. A través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, la provincia de Tucumán avanza a paso firme con la construcción de un nuevo puente en la zona conocida como Los Lotes. La nueva estructura fue diseñada para soportar las condiciones climáticas propias de la región y garantizar una conexión segura durante todo el año y tras más de 20 años de deterioro, se reconstruirá el puente que cumple un rol clave para la comunidad. El cumplimiento de los plazos técnicos permite proyectar la inauguración oficial para el último trimestre de 2026. En tanto, la obra se ejecuta con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos provenientes de fondos provinciales En este sentido, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, expresó: “Estamos acompañando al delegado comunal y visitando esta obra de casi 85 metros, que es fundamental no solo para la comuna, sino para todos los alrededores”.