La Provincia de Buenos Aires avanza con una obra vial de alto impacto para el norte bonaerense: la transformación en autovía de un tramo estratégico de la Ruta Provincial 41, que permitirá mejorar la conectividad entre las rutas nacionales 7 y 8 y optimizar la circulación en una zona de creciente tránsito.

Los trabajos se desarrollan a lo largo de 25,7 kilómetros, entre las localidades de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco , y forman parte del plan de infraestructura que impulsa la Provincia para reforzar la seguridad vial y acompañar el desarrollo de la economía regional.

Según informaron fuentes oficiales, el proyecto apunta a transformar la actual traza en una autovía moderna, adaptada al aumento del tránsito pesado y particular que se registra en este corredor en los últimos años.

Cómo será la obra sobre la Ruta Provincial 41

La intervención contempla la duplicación de calzada en todo el tramo intervenido, lo que permitirá contar con dos carriles por sentido de circulación. La obra incluye la construcción de una segunda calzada paralela, junto con la repavimentación y el ensanche de la traza existente, que alcanzará un ancho de 7,3 metros.

Los trabajos están a cargo de la Dirección de Vialidad Bonaerense y tienen como objetivo principal descomprimir la circulación diaria, reducir la cantidad de siniestros viales y brindar mayor previsibilidad en los tiempos de viaje.

Fuente: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Puentes, accesos y obras complementarias

El proyecto incorpora, además, infraestructura orientada a mejorar la seguridad y el ordenamiento del tránsito. Está prevista la construcción de tres puentes peatonales en zonas urbanas y de 18 puentes sobre cursos de agua, lo que permitirá una mejor vinculación entre ambas manos sin interrumpir el flujo vehicular.

A su vez, se avanzará con un reordenamiento integral de accesos y cruces. Entre las principales obras se destacan una nueva rotonda a la altura de la Ruta Nacional 7, pasos a distinto nivel sobre el Ferrocarril General Urquiza y en la conexión con la avenida Colón, en el ingreso a San Andrés de Giles.

También se intervendrá el cruce con el Ferrocarril Mitre, los accesos a San Antonio de Areco y Vagues, y el empalme con la Ruta Nacional 8, donde se desarrollarán distribuidores y mejoras en la rotonda existente para integrar la nueva autovía con las colectoras urbanas.

Una obra clave para la producción y el turismo

La Ruta Provincial 41 se extiende a lo largo de 378 kilómetros, desde Castelli hasta la rotonda de Baradero, y constituye un eje central para la actividad agrícola, ganadera y lechera de la región. Durante la temporada de verano, además, concentra parte del tránsito hacia la Costa Atlántica, con un flujo estimado de más de 6.000 vehículos diarios.

Con esta obra, la Provincia busca mejorar la conectividad territorial y acompañar el crecimiento de una de las zonas productivas más relevantes del norte bonaerense.