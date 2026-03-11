El Gobierno nacional avanzó con una reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), también conocida como Revisión Técnica Obligatoria (RTO), mediante un decreto que fue publicado recientemente en el Boletín Oficial. La medida quedó establecida a través del Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, y forma parte de una serie de cambios que el Ejecutivo busca implementar en el esquema actual de control de vehículos. El nuevo texto normativo aparece luego de un proceso judicial que había frenado parcialmente la aplicación de modificaciones impulsadas por el Gobierno. Las modificaciones en el sistema de verificación técnica no son nuevas. El plan de reforma había sido presentado originalmente en marzo de 2025, cuando el Ejecutivo publicó el Decreto 196/2025, que proponía cambios más amplios en la normativa de tránsito. Entre los puntos incluidos en esa iniciativa se encontraban ajustes en las licencias de conducir y en los procedimientos vinculados a la verificación técnica de los vehículos. Con la publicación del nuevo decreto, el Gobierno busca retomar ese proceso de transformación del sistema. El economista Federico Sturzenegger se refirió al tema en la red social X y sostuvo que la decisión apunta a simplificar un trámite que, según el Ejecutivo, genera numerosas quejas entre los conductores. La aplicación de los cambios había quedado sujeta a una intervención judicial. El caso fue analizado por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N.º 3, donde el juez Santiago Carrillo dictó una medida cautelar vinculada con el proceso. La resolución no suspendió definitivamente la reforma, pero estableció que el Gobierno debía responder previamente distintos reclamos administrativos antes de avanzar con la implementación. De acuerdo con lo expresado por Sturzenegger, ese requisito quedó cumplido con la publicación del nuevo decreto, lo que habilitaría a retomar el proceso de modificación del sistema. Uno de los puntos centrales de la reforma apunta a ampliar la cantidad de lugares donde se puede realizar la verificación técnica. En la actualidad, el trámite se efectúa en plantas verificadoras específicas autorizadas para ese fin. Con el nuevo esquema, el Gobierno propone que concesionarias y talleres mecánicos que cuenten con el equipamiento adecuado puedan realizar también la revisión. Incluso podrían incorporarse talleres que hoy trabajan con revisiones técnicas de vehículos de transporte o de carga, lo que ampliaría la red de centros habilitados. Según la explicación oficial, esta apertura permitiría aumentar la competencia entre prestadores, ofrecer más turnos disponibles y reducir los tiempos de espera. La reforma también introduce modificaciones en los plazos en los que los vehículos particulares deben someterse a la verificación técnica. El esquema planteado por el Gobierno establece que: En varias jurisdicciones del país, actualmente el control se exige con mayor frecuencia desde los primeros años del vehículo, por lo que este cambio implicaría menos revisiones para los autos más nuevos. Otro de los puntos incluidos en la reforma es la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM). Este documento se exigía cuando un vehículo tenía modificaciones respecto de su configuración original, como cambios estructurales o de equipamiento, y debía tramitarse antes de realizar la verificación técnica. Según el Gobierno, su eliminación busca simplificar el proceso administrativo y reducir costos para los propietarios de vehículos. A pesar de la publicación del decreto nacional, la aplicación concreta de estas modificaciones dependerá de cada jurisdicción. Las normas de tránsito, entre ellas la VTV, son administradas de forma autónoma por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, por lo que cada distrito deberá decidir si adopta el nuevo esquema total o parcialmente. Esto significa que el funcionamiento del sistema podría variar según la provincia, dependiendo de la decisión de las autoridades locales. El debate sobre la reforma ocurre en un contexto en el que el costo del trámite también genera cuestionamientos entre los conductores. Actualmente, en algunas jurisdicciones del país la verificación técnica para autos particulares tiene un valor cercano a $ 53.819. El Gobierno sostiene que la apertura del sistema a más talleres y concesionarias podría generar mayor competencia y eventualmente contribuir a moderar los precios del servicio. Sin embargo, el impacto final dependerá de cómo se implemente el nuevo esquema en cada provincia.