La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que todos los conductores deben realizar anualmente para confirmar que su auto puede circular. Allí se controla el estado general de los vehículos y, por decisión del gobierno porteño, un grupo quedará exento de hacer la gestión en 2026.

Cuando se realiza la VTV, los técnicos analizan el funcionamiento del auto y determinan si alguna pieza debe ser modificada para que el auto no corra riesgo cuando circula en las calles. El trámite se tiene que realizar una vez al año y es imprescindible para no contraer multas.

¿Qué autos no deben hacer más la VTV?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) decidió redefinir qué tipos de vehículos deberán pasar por el control obligatorio y cuáles quedarán liberados, con el objetivo de reducir la demanda acumulada y aliviar el gasto para propietarios de unidades nuevas o con bajo kilometraje.

Aunque es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no tienen que hacerla siempre y cuando cumplan estos requisitos.

Según indica el GCBA, estos vehículos no deben hacer la VTV:

Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o antes de que registren 64.000 kilómetros recorridos.

Motos cero kilómetro previas al cuarto año de antigüedad.

Para los autos y motos cuya antigüedad del vehículo se encuentre entre los 4 años y menores a 7 años y menos de 84.000 kilómetros que deban renovar su verificación, la vigencia de su próxima verificación será de hasta 2 años. A partir de los 7 años de antigüedad u 84.000 kilómetros recorridos será de hasta 1 año.

Algunos autos no tendrán que realizar la VTV en Buenos Aires.

Los montos de la VTV en CABA

Autos : $ 63.453,61

Motocicletas: $ 23.858,78

¿Quiénes no deben hacer el pago de la VTV?

Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa que le permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la Verificación Técnica Vehicular.

Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.

Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.

Discapacitados no titulares del no titulares del vehículo , aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.

Uno por uno: todos los requisitos para renovar la VTV

Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular es indispensable presentar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:

DNI vigente.

Licencia de conducir al día.

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.

Presentar la cédula verde del automotor o moto.

Título de propiedad del auto o moto.

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.

Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, se tiene que realizar el pago cuyo comprobante se descarga automáticamente.

En caso de que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.