Cambia la VTV para siempre: el Gobierno habilita a talleres mecánicos a hacer las revisiones.

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El Gobierno nacional dispuso la apertura definitiva del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. El objetivo es ampliar la oferta de lugares para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y promover la competencia en el sector.

El sistema será aplicado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires con lo cual deberán adherir expresamente al régimen. A partir de esta reforma, cualquier taller, concesionaria o importador que demuestre “capacidad técnica suficiente” podrá inscribirse para realizar los controles, sin importar la radicación del vehículo que deba ser inspeccionado.

La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La resolución otorga un plazo de noventa días a la Subsecretaría de Transporte Automotor para desarrollar e implementar una base informática que consolide la información técnica y los resultados de todas las inspecciones ejecutadas en el país.

Cualquier taller, concesionaria o importador que demuestre “capacidad técnica suficiente” podrá inscribirse para realizar los controles (Fuente: archivo).

Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) disponen de treinta días para adecuar sus normas internas a este nuevo marco legal.

El texto aclara que la CNRT ejercerá la “fiscalización y auditoría” del cumplimiento del régimen por parte de los talleres. Esta adecuación pretende reducir “cargas normativas innecesarias” y exigencias formales, manteniendo estándares técnicos que aseguren la protección de la seguridad vial en las rutas argentinas.

Cómo será el nuevo sistema para hacer la VTV en talleres mecánicos

El objetivo oficial es remover las “barreras para el ejercicio de la actividad” y fomentar la interacción de la oferta y la demanda tras detectar que el cierre previo del registro tuvo un impacto negativo en la disponibilidad del servicio para los usuarios.

Uno de los cambios centrales es la unificación del régimen de control. Los talleres inscriptos ahora podrán realizar la revisión de “todo tipo de vehículos, ya sean de uso particular o comercial, de pasajeros o de carga, antiguos o especiales”.

Anteriormente, la fragmentación del registro limitaba la capacidad operativa de los centros de inspección según el destino de las unidades. En materia de precios, el Estado Nacional ha decidido “limitar de toda intervención que implique la fijación de precios”.

Bajo este nuevo esquema, la función pública se restringirá exclusivamente a la registración técnica, el control de estándares y la emisión de la documentación que acredita el estado de los vehículos, dejando que el valor del servicio se determine por la libre competencia.

El Gobierno impulsa la digitalización de la VTV

La digitalización es otro pilar de la reforma. El registro será “abierto, público, gratuito y digital”, operando íntegramente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Los talleres inscriptos ahora podrán realizar la revisión de “todo tipo de vehículos" (Fuente: archivo).

Asimismo, se establece que el Certificado de Revisión Técnica (CRT) contará con una versión digital que tendrá “la misma validez que la identificación física” u oblea que se adhiere al parabrisas del vehículo.