La cotización deldólar este viernes, 12 de junio de 2026 llegó a 3489.94 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -1,93%.

La cotización del Dólar muestra un descenso: -2.88% en la última semana y -11.08% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, el dólar alternó breves avances con retrocesos, predominando las caídas y cerrando con una racha final de cuatro jornadas a la baja, por lo que el periodo terminó con un sesgo claramente bajista.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.13%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.20%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia a la baja en los últimos días. Esto sugiere una posible estabilidad en el mercado y una disminución en la demanda de la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3489.9399 pesos colombianos, deberán pagar 348993.99 pesos colombianos; comprar 200 dólares costará 697987.98 pesos colombianos y 500 dólares costarán 1744969.95 pesos colombianos.