Esta semana, el presidente Javier Milei participará en conjunto con algunos gobernadores invitados de la denominada Argentina Week, un megaevento organizado en Nueva York como vidriera de oportunidades para los negocios en Argentina. Los mandatarios buscarán inversiones y mostrar sus provincias ante empresarios con potencial interés en nuestro país. Qué gobernadores viajan y cuáles serán sus agendas. El foro se llevará a cabo del 9 al 11 de marzo de 2026 en Nueva York, con un cronograma de encuentros entre funcionarios argentinos, gobernadores, empresarios y fondos de inversión internacionales. El evento busca promocionar oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país, como energía, minería, infraestructura y economía del conocimiento, en un contexto en el que el Gobierno busca atraer capitales extranjeros y fortalecer los vínculos con el sector financiero de Estados Unidos. Durante las tres jornadas habrá paneles, presentaciones y reuniones con empresas y bancos, además de actividades organizadas por la embajada argentina y entidades empresariales. Está prevista la participación del presidente Javier Milei en la jornada del martes. De cara a la Argentina Week, varios gobernadores ya confirmaron su presencia mientras que otros decidieron no participar o aún mantienen dudas sobre su arribo a la tierra de Donald Trump. Entre los mandatarios que tienen previsto participar, al momento de la publicación, se encuentran Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). Si bien no todos viajarán con el mandatario, todos estarán presentes en la Argentina Week. En el caso de San Juan, la agenda internacional tiene un fuerte eje en la búsqueda de inversiones para el sector minero. Antes de llegar a Estados Unidos, el gobernador sanjuanino participa de una cumbre minera en Canadá donde mantiene como prioridad atraer capitales para proyectos vinculados a la minería, el cobre y las energías no renovables. En ese marco, desde su entorno destacan que San Juan concentra actualmente el 65% de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Por su parte, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, llevará una agenda similar para atraer inversiones en proyectos mineros. En este sentido, voces cercanas al sector de la pesca aseguraron que transmitieron al gobernador un reclamo dirigido al presidente Javier Milei: la eliminación de retenciones para la actividad. El planteo busca mejorar la competitividad de la actividad, una de las principales economías regionales de la provincia. Los gobernadores patagónicos también buscarán posicionar sus provincias para la llegada de inversiones. Tanto Alberto Weretilneck de Río Negro como Rolando Figueroa de Neuquén confirmaron su presencia con el objetivo de promover oportunidades en distintos sectores productivos, desde energía hasta la industria de alimentos, en línea con la estrategia de atraer capital extranjero para el desarrollo regional. En el caso de Alfredo Cornejo, el viaje apunta a posicionar a Mendoza como un destino atractivo para las inversiones internacionales. Desde el gobierno provincial indicaron en diálogo con El Cronista que la intención es mostrar a la provincia no sólo por sus recursos naturales (minerales, petróleo, gas y energía) sino también como un hub logístico y financiero para el desarrollo de proyectos en la región. En ese marco, el gobierno mendocino busca consolidar a la provincia como una salida estratégica al Pacífico, de manera similar a lo que representa Buenos Aires para el Atlántico. Si bien Mendoza ya funciona en parte como un nodo de conexión con Chile, la idea es potenciar ese rol aprovechando el crecimiento de la minería y del sector energético en la región para atraer más empresas. Además, la provincia busca posicionarse como hub financiero vinculado al desarrollo minero. Entre los objetivos aparece la posibilidad de que instituciones financieras internacionales, como la Bolsa de Comercio de Toronto, instalen subsidiarias o sedes operativas en Mendoza. Con mayor infraestructura y servicios financieros especializados, el gobierno provincial considera que la provincia podría atraer un polo de empresas vinculadas a la minería y a la inversión internacional, generando un nuevo centro de negocios orientado al Pacífico. En el caso de Gustavo Sáenz, el viaje también se inscribe en la estrategia de posicionar a Salta en la agenda internacional de inversiones, especialmente en sectores como la minería, con foco en el litio, y otras actividades productivas vinculadas a los recursos naturales de la provincia. Por su parte, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, también confirmó su participación y aclaró que no viajará junto al presidente Javier Milei, sino en el marco de una misión organizada por la Cancillería argentina en la que participarán distintos gobernadores. “No viajo junto a Milei, sino en un viaje organizado por la Cancillería argentina y donde las provincias vamos a estar trabajando con muchos gobernadores exponiendo este gran país que es la Argentina”, señaló en diálogo con la prensa local. Valdés explicó además que su provincia buscará financiamiento para proyectos vinculados a la forestación, la producción y la energía, con el objetivo de canalizar inversiones a través de organismos como el BID, la CAF y el CFI, manteniendo el equilibrio fiscal y apuntando al financiamiento de obras públicas. Finalmente, también asistirá el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. El mandatario tenía previsto otro compromiso internacional que se superponía parcialmente con las fechas del evento y sin embargo decidió cancelarlo. En este caso, su agenda está enfocada en mostrar oportunidades de inversión vinculadas a la minería, el desarrollo petrolero y la pesca. Aunque el presupuesto provincial lo habilita a tomar deuda, en su entorno aseguran que no es un gobernador proclive al endeudamiento. En cambio, varios gobernadores ya anticiparon que no viajarán. Entre ellos se encuentran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Ricardo Quintela (La Rioja) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Desde el riñón de Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, explicaron que el gobernador ya estuvo hace poco en Estados Unidos. Tampoco asistirá Sergio Ziliotto (La Pampa), ya que el 12 de marzo la provincia estará presente en Expoagro. Y en el caso de Misiones, desde el gobierno provincial indicaron que no viajarán porque no fueron invitados. A esa lista se suma el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien fue invitado, pero finalmente no participará debido a compromisos de agenda en su provincia. Finalmente, desde Tierra del Fuego, gobernada por Gustavo Melella, indicaron en diálogo con este medio que no habían recibido la invitación. Por otra parte, desde la administración riojana de Quintela indicaron que el gobernador no asistirá, es clave recordar que se trata de uno de los gobernadores peronistas que menos vínculo tiene con la Casa Rosada. Lo mismo ocurre en la provincia de Formosa, voceros del gobernador Gildo Insfrán sostuvieron que “no creían” que el mandatario se hiciera presente en la cumbre. Algo que sería lógica, dada su postura política contraria al gobierno nacional. En el caso de Chaco, gobernado por Leandro Zdero, desde el entorno provincial indicaron que el mandatario no viajará a Estados Unidos. Pero si lo harán el ministro de Economía de la provincia, Alejandro Abraam y el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard. La duda se cierne sobre el gobernador santiagueño, Elías Suárez, quién aún no a confirmado su presencia en la cumbre libertaria.