La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que todos los conductores deben realizar de forma anual para confirmar que su auto está en condiciones de circular. Allí se controla el estado general de los automotores y, por decisión del gobierno porteño, un grupo quedará exento de hacer la gestión en 2026. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió redefinir qué tipos de vehículos deberán pasar por el control obligatorio y cuáles quedarán liberados, con el objetivo de reducir la demanda acumulada y aliviar el gasto para propietarios de unidades nuevas o con bajo kilometraje. Cuando se realiza la VTV, los técnicos analizan el funcionamiento del auto y determinan si alguna pieza debe ser modificada para que el auto no corra riesgo cuando circula en las calles. El trámite se tiene que realizar una vez al año y es imprescindible para no contraer multas. Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos vehículos no deben hacer la VTV: Aunque es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no tienen que hacerla siempre y cuando cumplan estos requisitos. Para los autos y motos cuya antigüedad del vehículo se encuentre entre los 4 años y menores a 7 años y menos de 84.000 kilómetros que deban renovar su verificación, la vigencia de su próxima verificación será de hasta 2 años. A partir de los 7 años de antigüedad u 84.000 kilómetros recorridos será de hasta 1 año. Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa que permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la Verificación Técnica Vehicular. Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, es necesario realizar el pago, cuyo comprobante se descarga automáticamente. Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular, es indispensable presentar una serie de documentos luego de obtener el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires: En caso de que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se informará al titular y, una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también anunció que se implementará un sistema de recordatorios para los conductores, con el fin de facilitar el cumplimiento de la Verificación Técnica Vehicular. Este servicio enviará notificaciones a los propietarios de vehículos a través de mensajes de texto y correos electrónicos, recordando las fechas de vencimiento y los requisitos necesarios para realizar el trámite. Además, se espera que la medida de exención de la VTV para ciertos vehículos contribuya a una disminución en la congestión de los centros de verificación. Las autoridades estiman que esta iniciativa beneficiará a miles de conductores, permitiéndoles ahorrar tiempo y dinero en un proceso que, hasta ahora, era considerado una carga anual.