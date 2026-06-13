Este viernes, 12 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1905 (Gato).

1° 1905 11° 4275 2° 2521 12° 8709 3° 2771 13° 6628 4° 9761 14° 9686 5° 8588 15° 2708 6° 9274 16° 9245 7° 9430 17° 5544 8° 8091 18° 7492 9° 9407 19° 4508 10° 0297 20° 7599

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.