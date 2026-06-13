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Este viernes, 12 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 12 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1905 (Gato).

 1°1905 11°4275 
 2521  12°8709
 3°2771  13°6628 
 9761  14°9686 
 8588  15°2708 
 6°9274  16°9245
 9430  17°5544 
 8091  18°7492 
 9407  19°4508 
 10°0297 20°7599 

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Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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