El Mundial de Fútbol comienza hoy jueves 11 de junio y el Gobierno no logró convertir en ley ninguno de los proyectos que buscaba cerrar en el corto plazo antes del torneo . No obstante, desde la Casa Rosada mantienen optimismo por conseguir que la ventana de acuerdos perdure hasta antes del año electoral para aprobar las reformas pendientes. Este jueves se reúne la Mesa Política para poner en marcha esa estrategia.

La última ley que envió el presidente Javier Milei que consiguió sancionarse fue la Ley de Glaciares, que le siguió a la reforma laboral. Desde entonces, el oficialismo continuó mandando una batería de proyectos que por ahora no consiguieron el aval de ambas Cámaras. En el medio, el escándalo de Adorni y las internas que continuaron empantanado el terreno. “Nosotros somos nuestro único enemigo” , reconocen los libertarios.

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