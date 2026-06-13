La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 12 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 0636 - La Manteca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de junio

1° 0636 11° 2378 2° 8236 12° 6974 3° 2593 13° 8362 4° 6503 14° 9471 5° 0337 15° 3184 6° 4837 16° 7189 7° 5677 17° 6286 8° 1152 18° 9325 9° 5897 19° 1920 10° 5056 20° 4044

¿Qué significa soñar con La Manteca?

Soñar con la manteca simboliza bienestar, abundancia y suavidad; anuncia facilidades, apoyo y placer sencillo en lo cotidiano.

También puede advertir sobre excesos, comodidad estancada o dependencia; si está rancia o se derrite, sugiere pérdidas y descuidos.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.