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La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 12 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 0636 - La Manteca
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de junio
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|0636
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|2378
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|2593
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|8362
|4°
|6503
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|9471
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|0337
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|3184
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|4837
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|5677
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|6286
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|1152
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|9325
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|5897
|19°
|1920
|10°
|5056
|20°
|4044
¿Qué significa soñar con La Manteca?
Soñar con la manteca simboliza bienestar, abundancia y suavidad; anuncia facilidades, apoyo y placer sencillo en lo cotidiano.
También puede advertir sobre excesos, comodidad estancada o dependencia; si está rancia o se derrite, sugiere pérdidas y descuidos.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.