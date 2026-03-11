El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva inestabilidad climática que impactará en gran parte del norte y el oeste de la Argentina durante los próximos días. El pronóstico anticipa más de 72 horas de lluvias, tormentas eléctricas y viento, con condiciones especialmente adversas en Formosa, donde rige una alerta roja por precipitaciones intensas. En paralelo, provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy tendrán jornadas marcadas por chaparrones intermitentes, tormentas aisladas y nubosidad variable hasta el fin de semana. El escenario más complejo se registra en Formosa, donde se prevén lluvias y tormentas durante gran parte de la semana. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que alcanzarán 32°C el miércoles y viernes, mientras que el sábado podrían llegar a los 35°C, en medio de un ambiente muy húmedo. Las precipitaciones se concentrarán principalmente entre el miércoles y el jueves, con tormentas durante la mañana, la tarde y la noche. El mal tiempo también afectará a Salta, Jujuy y Tucumán, donde el pronóstico indica varios días con inestabilidad. En San Miguel de Tucumán, las tormentas se mantendrán durante miércoles y jueves con probabilidades altas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 26°C, con mejoras parciales recién hacia el viernes. En Salta, las lluvias y tormentas eléctricas dominarán el panorama durante la mitad de la semana. Las máximas rondarán los 21°C y 24°C, mientras que el sábado podría registrarse nuevamente inestabilidad. En San Salvador de Jujuy, el panorama será similar: se esperan tormentas frecuentes entre miércoles y jueves, con temperaturas máximas cercanas a los 22°C o 23°C. En Mendoza, el miércoles se presentará con tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Para el jueves continuará la inestabilidad con lluvias intermitentes y temperaturas máximas cercanas a los 27°C. En San Juan, el pronóstico anticipa tormentas durante el miércoles y lluvias aisladas el jueves, con máximas que rondarán los 29°C a 30°C. Por su parte, La Rioja también tendrá jornadas inestables, especialmente entre miércoles y jueves, con tormentas aisladas y temperaturas que podrían alcanzar los 29°C hacia el viernes. Las condiciones comenzarían a estabilizarse gradualmente hacia el viernes y el sábado, cuando varias provincias tendrán intervalos de nubosidad y menor probabilidad de precipitaciones. El organismo recomienda seguir los reportes meteorológicos oficiales y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.