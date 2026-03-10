El Gobierno de una de las provincias más pobladas de Argentina anunció una nueva obra que promete cambiar el tránsito en una de sus principales ciudades y explicó que se trata del avance “más importante de la ingeniería civil en todo el país”. El referente local anunció que convertirán una ruta neurálgica en autopista. La inversión total prevista para el desarrollo de esta autovía, que se transformará en la circunvalación de toda la zona urbana, será superior a los u$s 400 millones. Se espera que la obra se complete en distintos tramos, aunque todavía no trascendió la fecha de finalización. El Gobierno de Córdoba anunció que la Circunvalación de Río Cuarto se transformará en autopista en un ambicioso proyecto de infraestructura vial que se trabajará en conjunto con el municipio local. Se trata de la construcción y duplicación de calzada de un anillo vial que rodea la ciudad, diseñado con un perfil de autopista para mejorar la fluidez del tránsito. El proyecto integral abarca una extensión total de 42 kilómetros que transformarán los caminos existentes y crearán nuevos tramos para evitar que el tráfico pesado deba atravesar las zonas urbanas. El gobernador Martín Llaryora explicó que “esta obra es la más importante que se está ejecutando en Argentina”. El proyecto busca consolidar a Río Cuarto como un centro logístico estratégico en el sur de la provincia e implicará un gasto en tecnología vial avanzada y en la construcción de grandes estructuras de hormigón que permitirán “una circulación ininterrumpida y segura”. Si bien no se fijó una fecha de finalización para la totalidad de los 42 kilómetros, la obra llevará una inversión superior a los u$s 400 millones con una estrategia de “frentes simultáneos” para agilizar los tiempos. El Gobierno local señaló que hay seis puntos de trabajo simultáneos con distintos niveles de avance. Por ejemplo, el tramo que conecta con la Ruta Provincial 30 ya registra un progreso del 43%, mientras que otros sectores más recientes, como los de la Ruta Nacional 8, se encuentran en torno al 10% y 12% de ejecución. El impacto de esta obra se traduce en distintas mejoras como las siguientes: