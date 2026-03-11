El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció el pago de un nuevo plan social destinado a un grupo de trabajadores que se ajusta con base en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y también tendrá pocos requisitos. Mediante la Resolución 213/2026 de la secretaría de trabajo, empleo y seguridad social, el oficialismo anunció el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción. Esta nueva prestación tiene como objetivo asistir a los trabajadores con discapacidad integrados a talleres protegidos especiales para el empleo o a talleres protegidos de producción. El texto del Gobierno anunció el aumento de este nuevo plan que busca brindar un apoyo económico a personas con discapacidad que trabajan en Talleres Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE) o Talleres Protegidos de Producción. Además del pago de los $ 143.890, este plan social también tiene estas metas: Según la ley que lo creó, esta asignación debe ser equivalente al 40% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Como el sueldo básico recibió aumentos escalonados desde enero de 2026, la resolución toma el promedio proyectado hasta agosto para fijar un nuevo valor único. De esta forma, el próximo ajuste será en el octavo mes del 2026 mientras que la última actualización había sido en octubre del 2025. El Gobierno fija las subas con base en una estimación promedio de lo que pueda incrementarse el SMVM. Además, la resolución ordena que este nuevo monto se liquide a partir del 1 de enero de 2026. De esta forma, los titulares que hayan cobrado un monto menor, recibirán la diferencia correspondiente a los meses anteriores. Por otro lado, la liquidación es a mes vencido y tiene carácter no remunerativo. Para recibir esta ayuda económica, se deben cumplir las siguientes condiciones: