En las calles se ven varios autos que circulan sin VTV, con Verificación Técnica Vehicular vencida y elementos que en ninguna circunstancia aprobaría un fiscalizador del Gobierno.

Si bien tener la VTV al día es obligatoria para vehículos mayores de 4 años o con más de 60.000 kilómetros en CABA y a partir de los 2 años de antigüedad en provincia de Buenos Aires, es importante que todos los autos cumplan con los requisitos de circulación que exige la Ley de Tránsito 24.449 y la ANSV.

VTV: el requisito fundamental que exigen en la verificación técnica

Tener las luces bajas alineadas y con la intensidad adecuada es uno de los requerimientos necesarios para circular por las rutas, autopistas y calles del país.

Según el reglamento, se comprobará visualmente el estado (fisuras, suciedad, empañaduras u óxido en las superficies reflectantes), sujeción, así como el color (blanco), cantidad (dos simples ó dos duales), ubicación y funcionamiento de los proyectores, que deberán ser conformes con el cuadro.

Por otro lado, se realiza una comprobación de la intensidad y alineación de las luces. Así, el control de cada faro se efectúa individualmente y el control debe efectuarse con el vehículo sin carga y los neumáticos inflados en condiciones de uso, de modo tal que el auto esté posicionado en un plano horizontal. El control que comprueba la alineación y la intensidad luminosa se hace con un Alineador Óptico.

La ley indica que un faro de luz baja se considera bien alineado si la línea que divide la zona iluminada de la sombra se ubica totalmente dentro de la zona indicada en el alineador.

VTV: ¿de cuánto tiene que ser la intensidad máxima de las luces bajas y altas?

La ley de tránsito aclara que la intensidad de iluminación máxima que pueden tener los faros de las luces bajas en el punto HV debe ser de 1 LUX. En ese sentido, los faros principales no deben superar la intensidad máxima total de 225.000 candelas (Cd). En el caso de que el vehículo tenga instalado los faros de largo alcance, la intensidad máxima total no debe superar las T340.000 candelas (Cd).

Las luces altas también tienen un requisito de intensidad de iluminación, la cual medida en el punto HV debe tener un valor mínimo de 32 LUX para lámparas R2 y de 48 LUX para lámparas H1, H2, H3 y H4.