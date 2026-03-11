El Gobierno provincial de Neuquén comenzó la obra que duplicará la calzada de la Ruta Provincial 67, la cual mejorará la conectividad, ordenará el tránsito entre Confluencia y Vaca Muerta y ayudará al desarrollo local. La obra que transformará en autopista a la Ruta Provincial 67, conocida también como la Ruta del Petróleo, comenzó a principios de marzo y contempla 19 kilómetros de nueva calzada, que va desde la Autovía Norte hasta la intersección con la Ruta Provincial 51. Se trata de una inversión de parte del Gobierno provincial de 24.770 millones de pesos y es parte del plan de infraestructura vial que busca mayor seguridad, mejor circulación y modernizar los canales de logística en el desarrollo de Vaca Muerta. Tanto la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, como el coordinador general del Ministerio, Gonzalo Peralta, se acercaron a supervisar los trabajos de la Ruta 67. “Con el inicio de esta obra, la provincia alcanza 21 obras viales en ejecución en simultáneo en todo el territorio neuquino, lo que refleja la decisión de seguir fortaleciendo la conectividad y acompañar el desarrollo productivo con infraestructura”, explicó la ministra. La ampliación de esta ruta clave en el desarrollo productivo de Vaca Muerta permitirá facilitar el transporte de dimensión extraordinaria y ordenar el tránsito pesado para quienes transitan diariamente ese corredor. Cabe destacar que la Ruta Provincial 67 fue concebida para descomprimir el tránsito de la Ruta Provincial 7. Sin embargo, el aumento de la actividad hidrocarburífera, aumento de población y expansión urbana, generaron esta necesidad de duplicar la calzada y transformar la ruta en autopista. Esta obra se suma al plan de infraestructura que lleva adelante el Gobierno provincial de Neuquén, el cual suma más de 700 kilómetros de rutas en ejecución o inicio de obra durante el 2026. Todas están destinadas al desarrollo productivo, turístico y local de la provincia.