El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por el ingreso de una ola de calor que provocará temperaturas superiores a los 32°C y que, en algunos puntos del país, podrían trepar hasta los 36°C. Según el organismo, la provincia de Buenos Aires también está incluida en el pronóstico. Después de varios días frescos, se esperan temperaturas por encima de los 30°C. El organismo meteorológico emitió una alerta por la llegada de altas temperaturas que afectarán a distintas regiones del país, incluida la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. El fenómeno comenzará el viernes, con máximas cercanas a los 30°C, y se extenderá hasta comienzos de la próxima semana, cuando las temperaturas podrían alcanzar los 36°C, especialmente en las zonas del noreste. El Servicio Meteorológico detalló que las provincias más comprometidas por las altas temperaturas son: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: