El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México mantiene vigente el pronóstico de tormentas para el primer fin de semana del Mundial de Fútbol 2026 y emitió un aviso dirigido a algunos habitantes por las fuertes lluvias que podrían registrarse entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio .

Las intensas precipitaciones por las que alerta el organismo gubernamental podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se aconseja a los habitantes que salgan a la calle tomar todos los recaudos al respecto.

Alerta del SMN para el primer fin de semana del Mundial 2026: cuál será el estado del tiempo en México

Entre el viernes 12 y domingo 14 de junio , el SMN prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, debido a una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se desplazarán desde el golfo de México hasta el occidente de la República Mexicana.

El pronóstico del tiempo que difundió el SMN para la República Mexicana durante el viernes 12 de junio. (Foto: SMN) SMN

Las mismas interactuarán con canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Esta combinación de fenómenos generará las condiciones propicias para que se originen lluvias puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y la península de Yucatán .

Uno por uno: todas las zonas afectadas por tormentas durante el fin de semana

Durante el período del pronóstico, se espera que los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados generen los siguientes efectos:

Viernes 12 de junio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Jalisco (centro y oeste), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte, este y sureste), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (este, sur y sureste, Campeche (este y norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Tamaulipas (sur y suroeste), Querétaro (norte), Colima, Michoacán (centro y oeste), Estado de México (norte y este), Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sinaloa (noreste), Guanajuato (sur y sureste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El pronóstico de precipitación total acumulada durante la segunda semana de junio que difundió el SMN para la República Mexicana. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Sábado 13 de junio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (este y norte), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Nayarit (sur) y Jalisco (oeste y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (noreste y sureste), Guanajuato (centro y norte) y Querétaro (oeste), Oaxaca (norte) y Chiapas (noreste),

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora (este y sureste), Nuevo León (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Colima, Michoacán (oeste y este), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero (norte), Tabasco (sureste), Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California y Baja California Sur.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Domingo 14 de junio: