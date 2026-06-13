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Este viernes, 12 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 12 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4323 - Cocinero

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de junio

 1°4323 11°4762
 9612  12°1733
 3°1237 13°0522 
 1191  14°7009 
 4359  15°9245 
 6°9232  16°3756
 0380  17°0283 
 0551  18°6714 
 1734  19°6297 
 10°5447 20°9159 

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¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un Cocinero simboliza creatividad, cuidado y convertir ideas en algo valioso.

Si la cocina fluye, augura progreso; si hay caos o quemados, advierte estrés, desorden o exceso de control.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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