En esta noticia ¿Qué significa soñar con cocinero?

Este viernes, 12 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 12 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4323 - Cocinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de junio

1° 4323 11° 4762 2° 9612 12° 1733 3° 1237 13° 0522 4° 1191 14° 7009 5° 4359 15° 9245 6° 9232 16° 3756 7° 0380 17° 0283 8° 0551 18° 6714 9° 1734 19° 6297 10° 5447 20° 9159

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un Cocinero simboliza creatividad, cuidado y convertir ideas en algo valioso.

Si la cocina fluye, augura progreso; si hay caos o quemados, advierte estrés, desorden o exceso de control.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.