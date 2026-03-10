El Gobierno de Javier Milei anunció nuevos cambios en los plazos para aprobar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y millones de autos ya no tendrán que realizar el control de forma obligatoria hasta cumplir un tiempo de uso determinado Mediante el Decreto 139/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei modificó los “procedimientos administrativos” y requisito que afectan a la verificación vehicular. También se anunció el “fin de la exclusividad” para los gestores locales que realizan el trámite. El Gobierno anunció que el objetivo central de esta nueva medida es desregular el servicio, fomentar la competencia y simplificar los plazos para los usuarios. De esta manera, algunos autos ya no tendrán que realizar el trámite. El cambio más importante para los conductores particulares es la modificación de la frecuencia con la que se debe realizar la gestión. Los vehículos 0 km deberán realizar su primera verificación recién a los 5 años de patentados (o al alcanzar los 60.000 km). Para los vehículos que tienen entre 5 y 10 años de antigüedad, la revisión ya no será anual, sino que deberá realizarse cada 2 años. Solo una vez que el automóvil supere la década de antigüedad, el propietario estará obligado a realizar la verificación cada 12 meses, como hacían antes todos los vehículos. Hasta esta semana, la VTV era un servicio concesionado a plantas específicas con exclusividad territorial, es decir que cada auto debía realizar el control en la jurisdicción donde tenía domicilio su propietario. Con la nueva normativa, se elimina esta restricción y se habilita a que concesionarios oficiales y talleres mecánicos privados debidamente registrados puedan realizar la inspección técnica, siempre que cuenten con la maquinaria y certificación necesaria. Esta medida busca terminar con los monopolios provinciales y municipales, lo que permite que el usuario elija dónde realizar el trámite según la cercanía o la calidad del servicio. De esta manera, con más centros disponibles, se espera que desaparezcan las largas esperas por turnos y que la oferta de plantas verificadoras sea mucho más amplia en todo el país. Al ampliar la verificación a talleres privados y concesionarias, el Gobierno también eliminó la obligatoriedad de una tarifa única fijada por el Estado. Desde que se promulgue la normativa, cada centro de revisión podrá establecer su propio precio. De esta manera, los costos de la VTV podrán variar según el lugar donde se realice y así, los conductores podrán comparar precios antes de sacar el turno. Todavía resta que cada provincia adhiera a esta reforma para su entrada en vigencia en la jurisdicción correspondiente.