Cada vez son más los hogares que se adhieren a las tendencias de las alternativas naturales como soluciones para el hogar, prescindiendo de los productos químicos.

La combinación de detergente, bicarbonato de sodio y azúcar se ha transformado en la preferida de los entusiastas de la limpieza, ya que resulta fundamental para higienizar y dejar las superficies impecables.

Para qué se utiliza el bicarbonato con azúcar

El detergente contiene tensioactivos que rompen la grasa y despegan la suciedad de la superficie, generando que el agua limpie fácilmente todos los microorganismos.

En la misma línea, el bicarbonato actúa como un fuerte desengrasante y neutralizador de olores, cualidades fundamentales que lo convierten en un elemento idóneo para la higiene.

El azúcar proporciona un efecto abrasivo ligero al raspar y eliminar la suciedad, sin afectar ni dañar las superficies.

Sus usos principales incluyen la limpieza de mesadas, bajos mesadas, ollas, sartenes y azulejos. Asimismo, se puede emplear en el baño por su efecto higienizante.

Esta mezcla se presenta como el sustituto ideal para productos químicos, tendencia que cada vez adopta mayor número de personas para evitar la lavandina en áreas en contacto con alimentos.

Cómo hacer un limpiador natural con cáscara de limón, bicarbonato y detergente

Para esta preparación se necesita reunir 2 cucharadas de detergente líquido, 1 de bicarbonato de sodio y 1 de azúcar. A continuación, se deben seguir los pasos que se detallan a continuación:

En un recipiente colocar los tres ingredientes

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea

Si la mezcla resulta demasiado líquida, añadir más bicarbonato.

Si es excesivamente sólida, incorporar unas gotas de agua.

Combinar detergente con bicarbonato de sodio y azúcar: para qué es útil y por qué lo aconsejan (foto: archivo)

Uso seguro de la mezcla en superficies delicadas

Para lograr un uso efectivo de la mezcla, es fundamental tener precaución al aplicarla en superficies sensibles, tales como madera sin tratar o mármol pulido. Se recomienda realizar una prueba en un área pequeña antes de proceder a su aplicación.

Este enfoque garantiza que se evitarán daños y se asegurará la efectividad del método en cuestión.