Los mercados dan la sensación de haber ingresado en modo pausa: la rueda de ayer encontró a los activos argentinos cediendo terreno en sintonía con una tendencia imperante en wall Street que operó con cautela.

Los ADR cayeron hasta 6%, con Globant y los bancos liderando las bajas: BBVA Argentina y Supervielle perdieron 6,1% cada uno, mientras que el Merval retrocedió casi 3% en dólares. Los bonos acompañaron la tendencia pero con saldos negativos mínimos.

Los Bonares y Globales perdieron 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país subió levemente hasta los 491 puntos básicos. En algunos momentos de la rueda el indicador se acercó a los 500 puntos, nivel que había perforado a la baja la semana pasada.

Medio Oriente

Como siempre desde el 28 de febrero cuando EE.UU. atacó Irán, las novedades desde Medio Oriente marcan el rumbo. Tras 13 semanas, la incertidumbre en torno a las conversaciones con Irán define el rumbo de los precios.

Pero a pesar de este freno en la fuerte suba de bonos y acciones de mayo, bancos mantienen optimismo con Argentina. Ayer la novedad provino de Barclays que publicó uno de los reportes más positivos sobre el país de los realizados en Wall Street en lo que va del año.

El título lo confirma: “Despertar exportador”, y la tesis central es que lo que históricamente fue una vulnerabilidad estructural del país se está convirtiendo en una fuente de resiliencia.

“Las cuentas externas de Argentina eran antes una vulnerabilidad; ahora son una fuente de resiliencia”, arranca el informe al que accedió El Cronista.

El argumento exportador es el más destacado. Los volúmenes exportados están un 17% por encima del pico previo y el boom no se explica solo por Vaca Muerta.

“Los volúmenes exportados crecieron con fuerza en todas las categorías principales bajo la administración Milei”: la energía creció 92%, las exportaciones primarias 28%, los alimentos procesados 15% y las manufacturas 9%.

El banco lo pone en perspectiva histórica con dureza: “Las exportaciones argentinas estuvieron esencialmente estancadas durante dos décadas, una restricción al crecimiento.”

Balanza comercial

El superávit comercial anualizado pasó de apenas u$s 4.000 millones en mayo de 2025 a u$s 25.000 millones actualmente. Barclays proyecta un superávit comercial de u$s 27.000 millones para todo 2026 —3,9% del PBI— y espera que la cuenta corriente cierre el año prácticamente equilibrada, algo que “compara favorablemente con los pares de la región.”

En reservas, el diagnóstico también es positivo. El ritmo de compras del BCRA se ubica entre los más fuertes de los últimos 25 años, y la meta del FMI de u$s 10.000 millones estaba “prácticamente alcanzada” a fines de mayo. Ayer lo superó.

El banco estima que incluso desacelerando el ritmo de compras, el Central cumpliría el objetivo de diciembre sin financiamiento adicional. Con Bonares adicionales o un bono ley Nueva York, la sobreperformance de reservas “luce posible.”

Market weight

En lo que respecta a las recomendaciones puntuales, Barclays mantiene “Market Weight” es decir que anticipa al país acompañando la tendencia del mercado, pero ve espacio para una compresión de spreads o diferenciales de tasa de unos 50 puntos básicos.

El GD41 cotiza a u$s 72 con 515 puntos sobre los bonos del Tesoro de EE.UU., más de 100 puntos básicos por encima de comparables como Ecuador, Angola o Pakistán.

Un eventual “upgrade” o mejora de Moody’s —que podría ocurrir en julio— “impulsaría la demanda por Argentina de fondos emergentes restringidos por calificación.”

Los riesgos no se omiten en el informe. Barclays se cubre destacando que “un tipo de cambio fuerte sigue restringiendo la actividad económica y podría afectar negativamente la popularidad de Milei de cara a una elección crucial el año próximo”.

Es de esperar que gradualmente Argentina vaya cancelando deuda con el FMI con emisiones de bonos en los mercados internacionales. Hasta que algún día, llego a cero el pasivo con eI organismo.

Pero para ello falta demasiado. Antes hay que transitar un camino que no es precisamente rectilíneo.