El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un frente de nubes negras cargadas de agua y actividad eléctrica que traerá lluvias intensas durante más de 7 días seguidos, tormentas fuertes y vientos inestables. El temporal golpeará a las provincias de Salta y Jujuy y se extenderá hacia distintas regiones del norte y centro del país. En el inicio del fin de semana, Salta y Jujuy ya fueron alcanzadas por tormentas fuertes y precipitaciones persistentes. El fenómeno comenzó el viernes con una abundante caída de agua que dejó acumulados cercanos a los 15 milímetros. El SMN anticipó que las lluvias continuarán hasta la noche del viernes 13, con acumulados significativos y la posibilidad de inundaciones. El Servicio Meteorológico detalló que las localidades más comprometidas serán: El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El organismo publicó el pronóstico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y anticipó un inicio de semana con cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 24°C. En los días siguientes se espera una leve mejora, con máximas que llegarán hasta los 27°C y condiciones de cielo parcialmente nublado. La mínima prevista para esta semana se ubicará en torno a los 17°C.