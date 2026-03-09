Una de las provincias más turísticas de Argentina decidió realizar una obra de reconstrucción integral en más 107 kilómetros de la Ruta Nacional 143, un corredor vital, que une dos puntos clave de la región. La renovación de esta autovía se dio tras años de deterioro y en el marco de un convenio del Gobierno local con la Nación. El Gobierno de Javier Milei cedió a esta provincia la ejecución y mantenimiento de este tramo que implicará una inversión de 35 millones de dólares, aunque el presupuesto inicial era de 40 millones. Sin embargo, ya se fijó la fecha de finalización de la obra. Mendoza anunció que la obra consiste en la reconstrucción integral y refuncionalización de fondo de 107 kilómetros de la Ruta Nacional 143, que busca transformar este camino “en un corredor moderno y seguro mediante el refuerzo estructural de la calzada, el ensanche de carriles y la pavimentación de banquinas”. El trabajo abarca el tramo desde San Rafael hasta Pareditas e incluye la creación de nuevas rotondas, retornos de emergencia y accesos optimizados al Aeropuerto de San Rafael, lo que busca garantizar un camino resistente a los camiones y que quede conectado con la Ruta 40. La intervención no incluye solo el trabajo en el pavimento, sino que habrá un “trabajo de fondo”. El desarrollo consiste en la reconstrucción de la estructura del camino para que soporte el intenso tránsito pesado que caracteriza a la región. El plan incluye estos avances: La inversión total para la reconstrucción de los 107 kilómetros de la Ruta Nacional 143 ronda los 35 millones de dólares. El monto fue acordado por la provincia de Mendoza tras un convenio con Vialidad Nacional y resultó ser menor al presupuesto oficial estimado inicialmente en 40 millones. Este avance se logró con una optimización de recursos, pero sin reducir el alcance técnico ni la calidad de las obras proyectadas. Los trabajos comenzaron a principios de 2026 y dado que la obra se divide en secciones con tiempos de ejecución simultáneos, los tramos centrales y la conexión con la Ruta 40 (Secciones 2 y 3) tienen un plazo de 12 meses. De esta forma, se espera que este primer tramo esté terminado para enero de 2027. Por su parte, la zona urbana de San Rafael es más compleja y se espera que esté finalizado con un plazo de 18 meses. Por eso, la obra estaría lista para fines julio de 2027.