En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este viernes, 12 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5221 (Mujer).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de junio

1° 5221 11° 7395 2° 7385 12° 1489 3° 5052 13° 5717 4° 2554 14° 1325 5° 9874 15° 5715 6° 4117 16° 0221 7° 0193 17° 2434 8° 1190 18° 6818 9° 9487 19° 0408 10° 4816 20° 2857

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer suele simbolizar la energía femenina: intuición, sensibilidad y cuidados. Puede reflejar tus emociones, tu lado creativo o la necesidad de conectar con afecto y apoyo en tu vida diaria.

Según el contexto, puede indicar figuras maternas, relaciones o aspectos de tu autoestima. Si la mujer es desconocida, sugiere cambios; si es conocida, alude a dinámicas pendientes o mensajes de tu subconsciente.