La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció que el esquema de pagos de marzo de este año verá un significativo retraso que tendrá impacto en todos los cobros y abarca a todas las categorías de jubilados y pensionados del sistema previsional. Además, el Gobierno anunció que también liquidará los haberes con un bono extraordinario de $ 100.000 que llevó la mínima a $ 800.000 tras el aumento del segundo mes del 2026. Como el organismo previsional de Córdoba no distingue las fechas por terminación del DNI, todos los titulares accedieron a sus haberes el pasado viernes 27 de febrero, según indicó el ente oficial. Como la próxima liquidación será el martes 31 de marzo, los jubilados y pensionados verán un atraso de cuatro días en el cobro del tercer mes del 2025, ya que la fecha de pago varía en cada esquema. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales que se hará efectivo en el último día hábil del tercer mes de 2026. En esta línea, pese a que el Gobierno había modificado el formato de cobros, se decidió volver al calendario tradicional. Además, con el último incremento, el haber promedio escaló a casi a un $ 1.700.000 desde mitad de febrero. Según un informe oficial, el haber jubilatorio medio ya alcanza los $ 1.700.000, mientras que la mínima se fue a $ 800.000. Los pensionados cobrarán una media de $ 1.346.000 en marzo. Además, el Gobierno cordobés decidió aumentar las jubilaciones mínimas a $800.000 desde principios del 2026, tras el acuerdo de un pago retroactivo firmado con ANSES. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un nuevo bono de $ 100.000 destinado a los jubilados y pensionados que perciben haberes de hasta $ 1.300.000 mensuales. Se trata de un extra no contributivo con el objetivo de reforzar los ingresos de quienes menos cobran. El aumento está vinculado con el acuerdo firmado en mayo entre el oficialismo cordobés y el organismo previsional. En ese convenio, se estableció un flujo mensual de 5000 millones de pesos mientras avanzan las auditorías para fijar el monto total de la deuda del Estado nacional con la provincia del centro del país. El organismo previsional informó que en marzo se incorporaron más de 900 nuevos beneficiarios y que, con estos últimos ingresos, se rompió la barrera de los 115.000 titulares. Por otro lado, para recibir la jubilación, la Caja de Retiros exige como único requisito cumplir con la edad de retiro y los años de aportes según el régimen de pertenencia: Para cobros diferenciales: 25 años de servicios con aportes, con un mínimo de 20 años con servicios diferenciales. La edad es de 62 años para hombres y 57 para las mujeres.Para el régimen general: 30 años de servicios con aportes y tener 65 años en hombres y 60 en mujeres.