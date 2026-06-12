En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este viernes, 12 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9089 (La Rata).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de junio

1° 9089 11° 6708 2° 2002 12° 4135 3° 9700 13° 9996 4° 3488 14° 9663 5° 0726 15° 8580 6° 2054 16° 0741 7° 1434 17° 8136 8° 8896 18° 4681 9° 9102 19° 2926 10° 2766 20° 8342

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con La Rata simboliza astucia, supervivencia y adaptación. Indica ingenio para superar obstáculos y la necesidad de ser estratégico ante un entorno competitivo.

También puede reflejar miedos, desconfianza o sensación de traición y suciedad emocional. Invita a revisar relaciones y hábitos, limpiar lo tóxico y proteger tus recursos para evitar pérdidas o chismes.