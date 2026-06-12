En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este viernes, 12 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2916 (Anillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de junio

1° 2916 11° 2069 2° 6545 12° 4430 3° 4477 13° 5479 4° 8300 14° 6521 5° 3571 15° 2067 6° 7962 16° 8043 7° 9331 17° 6458 8° 6949 18° 6211 9° 8360 19° 6221 10° 9128 20° 5440

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y promesas. Refleja deseos de estabilidad, acuerdos clave o el fortalecimiento de una relación. Un anillo brillante sugiere éxito, protección y seguridad emocional o material.

Si el anillo está roto o se pierde, indica dudas, miedo al compromiso o tensiones en vínculos. Encontrarlo apunta a nuevas oportunidades, reconciliación o cierre de ciclos. El material matiza: oro, logro; plata, sencillez; piedra, valor personal.