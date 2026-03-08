Los gremios universitarios confirmaron el primer paro nacional del año, que se extenderá por cinco días consecutivos, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo. La medida impactará en las universidades nacionales de todo el país y dejará sin clases a miles de estudiantes durante toda la semana. La protesta fue impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD‑UBA), la Conadu Histórica y la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales. A la convocatoria ya se sumó la Asociación Personal de la UBA (Apuba) que representa a trabajadores no docentes de la institución, por lo que también habrá afectación de servicios en hospitales universitarios, que funcionarán con guardias mínimas. El paro nacional se realizará del lunes 16 al viernes 20 de marzo, abarcando cinco días consecutivos sin clases en todas las universidades nacionales. La medida es convocada a nivel nacional por las principales federaciones de docentes universitarios: Debido a estas adhesiones, además del dictado de clases, también estarán afectados los servicios de los hospitales universitarios, que funcionarán únicamente con guardias mínimas. La Conadu Histórica resolvió lanzar una semana completa de paro con la posibilidad de extender la medida según definan las asambleas gremiales. En paralelo, distintos sectores docentes impulsan sostener el cese de actividades por tiempo indeterminado si no hay una respuesta concreta del Gobierno nacional. De cara al 1° de abril, las organizaciones sindicales ya anticiparon que podrían profundizar el plan de lucha, con nuevas acciones de protesta que incluirían una nueva marcha nacional universitaria. Los gremios universitarios sostienen que la medida de fuerza responde a dos reclamos principales. Por un lado, exigen la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Gobierno nacional a convocar a paritarias salariales con actualizaciones basadas en el índice de inflación del Indec y a garantizar la recuperación del salario perdido entre 2024 y 2025, una pérdida que alcanzó el 51% a noviembre del año pasado. Las organizaciones también rechazan el nuevo proyecto de financiamiento enviado por el Ejecutivo al Congreso, ya que solo reconoce la pérdida salarial de 2025, omite la de 2024 y no asegura actualizaciones que acompañen la inflación. El segundo reclamo es justamente la recomposición salarial del 51%, porcentaje que los sindicatos consideran indispensable para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada. Además, cuestionan la propuesta oficial que plantea un aumento del 12% dividido en tres cuotas hasta octubre de 2026, por entenderla como insuficiente. Desde la AGD‑UBA remarcaron que “no volverán a las aulas hasta que se pague el 51% adeudado y se cumpla la ley vigente”.