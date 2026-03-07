La Ciudad de Buenos Aires comenzó los primeros trabajos de una obra vial que busca resolver uno de los puntos de conexión más complejos con la construcción de un nuevo paso bajo nivel en la calle La Pampa, entre Avenida Figueroa Alcorta y la zona de la Costanera Norte, con el objetivo de mejorar la circulación y generar un acceso directo hacia el Río de la Plata. La intervención se desarrolla en el límite entre los barrios de Palermo y Belgrano, la Avenida Lugones, la Avenida Cantilo y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte. Según el proyecto oficial de AUSA, la obra permitirá ordenar el tránsito en una zona que concentra una gran cantidad de vehículos diarios y que funciona como un punto clave para quienes se desplazan entre el centro de la ciudad, el norte del Área Metropolitana y el acceso a Aeroparque. El corazón del proyecto será un paso bajo nivel vehicular que se construirá sobre la traza de La Pampa y que tendrá una extensión aproximada de 540 metros, con cuatro carriles de circulación en total, dos por cada sentido de tránsito. La estructura contará con una altura libre superior a los cuatro metros, lo que permitirá el paso de colectivos, buses de gran porte y vehículos de emergencia, garantizando que el nuevo corredor pueda ser utilizado por distintos tipos de transporte sin restricciones. Además del túnel principal, el proyecto contempla modificaciones en la red vial existente para mejorar la conectividad con las autopistas y avenidas cercanas. En ese marco, se prevé adaptar la rama de salida desde Avenida Lugones hacia La Pampa y también el ingreso desde esta calle hacia la autopista. Otro de los cambios importantes será la construcción de una nueva salida desde la Autopista Illia hacia La Pampa en dirección a la Costanera, una conexión que permitirá que los vehículos que llegan desde el centro de la ciudad tengan un acceso más directo hacia la zona de Aeroparque Jorge Newbery. El proyecto también incluye una intervención pensada para peatones y ciclistas, que contará con un sistema de circulación separado del tránsito vehicular para garantizar mayor seguridad y continuidad en los recorridos. La propuesta incorpora un puente elevado con forma de anillo, una estructura metálica que cruzará por encima de las autopistas y las vías ferroviarias para superar la barrera urbana que actualmente generan estas infraestructuras. Este puente tendrá 140 metros de diámetro y un recorrido total de 440 metros, lo que lo convertirá en uno de los elementos arquitectónicos más distintivos del nuevo corredor urbano. Al mismo tiempo, el diseño contempla un cruce peatonal y ciclista que también funcionará por debajo del nivel de las autopistas, generando un sistema de circulación continuo que permitirá integrar distintos modos de transporte dentro de un mismo espacio. La combinación del paso bajo nivel vehicular y el anillo peatonal busca no solo mejorar la movilidad en una de las zonas más transitadas de la ciudad, sino también recuperar la conexión entre los barrios del norte porteño y el frente costero del Río de la Plata.