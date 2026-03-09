El licencias de conducir serán objeto de una serie de normativas establecidas por el Gobierno. Estas regulaciones tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de la ley, disminuir la cantidad de accidentes y salvaguardar a los ciudadanos que transitan por las vías públicas. En este marco, se procederá a la eliminación de los registros de aquellos individuos que no acaten la normativa vigente. Conforme al Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia, se ha establecido un listado de ciudadanos argentinos a quienes se les suspenderá la documentación que les permite conducir, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Al obtener la licencia en Argentina, el conductor se integra al sistema de scoring o puntos. Cada titular inicia con 20 puntos, los cuales se deducen progresivamente ante cada infracción de tránsito. Los puntos descontados afectan al conductor que aparece en el acta de infracción. En situaciones donde las faltas son detectadas automáticamente, la sanción se impone al titular registral del vehículo. Cuando se producen múltiples infracciones de manera simultánea, el descuento máximo permitido será de 15 puntos, a menos que la suma de las faltas sea inferior. En caso de que se pierdan todos los puntos, se implementarán las siguientes sanciones: Existen circunstancias específicas en las que es factible recuperar el puntaje del registro: La vigencia del carnet varía según la edad del titular: Tras los cambios en la normativa de tránsito, la licencia dejó de ser física y pasó a ser digital, disponible en la aplicación Mi Argentina. Para renovar el registro, los conductores deberán realizar únicamente un examen médico que certifique las aptitudes físicas necesarias para manejar. En diversas jurisdicciones opera un sistema de scoring propio, por lo que se sugiere realizar una verificación a nivel local. Para consultar los puntos disponibles, los conductores deben: El nuevo sistema de scoring busca fomentar una conducción más responsable entre los argentinos. Las autoridades enfatizan que la educación vial será clave para evitar la pérdida de puntos y, en consecuencia, la suspensión de licencias. Se prevé que la implementación de cursos de seguridad vial contribuya a mejorar la conducta de los conductores en las rutas. Además, se espera que la medida genere un cambio en la percepción de la seguridad vial en el país. Con un enfoque en la prevención y la educación, el gobierno confía en que esta normativa no solo reducirá los accidentes, sino que también promoverá un ambiente más seguro para todos los usuarios de la vía pública.