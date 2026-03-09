Más de 200.000 personas transitan diariamente la autopista Dellepiane, uno de los accesos más transitados y estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con más de tres décadas de historia y sin una renovación integral desde los años 90, su infraestructura había quedado desactualizada. Ahora, el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, junto a AUSA, impulsa una transformación sin precedentes. A través del Masterplan Dellepiane, el corredor será completamente rediseñado para convertirse en la primera Autopista Parque de la capital. El Masterplan propone un rediseño total de la autopista, con un impacto directo en la circulación de los 140.000 vehículos y 15.000 pasajeros de transporte público que utilizan la traza cada día. Las autoridades estiman que, una vez finalizadas las obras, los tiempos de viaje en horas pico se reducirán hasta un 42%. Uno de los cambios más notorios será la incorporación de un carril central exclusivo para colectivos, que se integrará con el Metrobus de la autopista 25 de Mayo. Este corredor contará con cuatro nuevas paradas y pasarelas peatonales, mejorando la accesibilidad y la seguridad de los pasajeros. El proyecto también contempla la reconfiguración de rampas, puentes y carriles, lo que permitirá una circulación más eficiente y una mejor organización del tránsito en las colectoras. A esto se suma la continuidad de las colectoras, actualmente interrumpidas por la traza del ferrocarril Belgrano Sur. En cuanto al espacio público, la nueva Dellepiane incorporará un parque lineal de más de 4 kilómetros, que regenerará 260.000 metros cuadrados de áreas verdes. Habrá especies nativas, postas deportivas, zonas recreativas y sistemas de drenaje sostenible (SUDS) diseñados para mejorar la absorción de agua de lluvia y reducir riesgos de inundaciones. Otro punto clave es la obra hidráulica en la Cuenca Cildañez, que incluye nuevos conductos de hormigón en los ramales Dellepiane Norte y Zelarrayán, y un cruce bajo la autopista en la rotonda de Larrazábal mediante un túnel linner. Esta intervención beneficiará directamente a más de 3.000 vecinos y, en general, a unas 63.000 personas del área de influencia. Además, incorporará un peaje inteligente, eliminando gradualmente las cabinas tradicionales para migrar a un sistema completamente digital y sin barreras. Durante abril convivirán los dos métodos, hasta que la transición sea definitiva. La transformación también impactará en la conectividad de barrios como Villa Lugano, Parque Avellaneda y Flores, vinculándolos mejor con nodos estratégicos como la Terminal Dellepiane, la UTN, el Parque Olímpico, el Autódromo, la línea E, el Premetro y el Belgrano Sur. En este marco, se construirán siete nuevos puentes peatonales y se readecuará el puente vehicular de Río Negro, cuya demolición comenzó en diciembre de 2025 y se prevé inaugurar en abril de 2026. El proyecto avanza por etapas. Actualmente, más de 300 trabajadores se encuentran en las obras de las colectoras, que conforman la primera fase del Masterplan. Según estimaciones oficiales, esta etapa se completará hacia mediados de 2026. La remodelación integral de la traza central, que incluye el corredor para colectivos, el parque lineal, los nuevos puentes y todas las obras hidráulicas complementarias, está prevista para finalizar hacia mitad de 2027, aunque habrá aperturas parciales a lo largo del proceso para ir habilitando distintos sectores.