En esta noticia El Gurú del Blue y su diagnóstico sobre el dólar

El economista y especialista en tipo de cambio, Salvador Di Stefano, conocido popularmente como “el Gurú del Blue”, pasó El Cronista Stream, y compartió su profundo análisis sobre el rumbo económico del Gobierno y el futuro del dólar.

El especialista compartió diagnóstico similar al que, por caso, viene apuntalando el propio Javier Milei y su equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo. Di Stefano atribuyó los problemas de coyuntura al aumento del barril del petróleo, que desencadena un efecto cascada en el bolsillo de los argentinos.

“Argentina es un país extendido; lo que vos toques tiene alto flete (valor de combustible), con lo cual lo que tenés es un costo elevado por trayecto. Si tuviéramos un afloje con el tema internacional del petróleo, eso bajaría el combustible y le daría mucho aire a nuestra economía”, planteó el Gurú en primer término.

Sin embargo, también consideró que el Gobierno contribuye no aumentando el impuesto al combustible. “Hay un cambio de régimen económico y muchas empresas aún no se han adaptado a ello”, analizó. El especialista también confió que “muchas empresas sacan crédito sin medir la rentabilidad de la compañía”.

Asimismo, destacó que, producto de la falta de ahorro en pesos de los argentinos, es descabellado pensar en un Estado que preste o dé créditos si nadie ahorra" en su moneda.

El Gurú del Blue y su diagnóstico sobre el dólar

Un tema de la experticia de Salvador Di Stefano es el del tipo de cambio. Sobre este punto fue categórico en su diagnóstico de situación: “Si Argentina hoy tiene un petróleo en 100 dólares y exporta petróleo; tiene el litio volando; la soja volando; el trigo volando, al igual que maíz y el girasol, el flujo de dólares que entra es más alto del que sale. Si miro la balanza comercial, las exportaciones siempre están arriba de las importaciones. Tengo un saldo de balanza comercial de 100.000 millones de dólares”.

Con este análisis, el Gurú remarcó que no hay devaluación a la vista con estas variables, en la medida en que la situación se mantenga del mismo modo.

En ese mismo sentido, Di Stefano enumeró: “Tenés tipo de cambio tranquilo; tasas en pesos tranquilas, nadie fue a retirar la plata de los depósitos al banco”. Con esta descripción volvió sobre el punto central de su tesitura: la Argentina, producto de las medidas del Gobierno, se encuentra atravesando un estadío de calma.

Además, se refirió a la posibilidad del Poder Ejecutivo de reelegir. “El plan está asegurado más allá de Milei”, remarcó el economista, quien también expresó que el Gobierno “se equivocó en no marcar que el camino iba a ser más largo” de lo esperado.

Por último, aseveró que “hay que hacer más esfuerzo, trabajar más” y, en última instancia, “invertir” para colaborar con un modelo de país que se enfrenta al paradigma del cambio: “Tenemos que purgar todos los desastres que hicimos en el pasado”.